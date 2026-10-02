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Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022)

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Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 1
Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 2
Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 3
Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 4
Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 5
Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 1
  • Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 2
  • Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 3
  • Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 4
  • Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 5
  • Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635252
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x455x420
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х42х21
Вес, кг.
7.9

Описание товара Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022)

Silverstone FARA R1 PRO V2 – стильный ATX-корпус с продуманной системой охлаждения и оригинальным дизайном. Модель выполнена с использованием закаленного стекла и оснащена четырьмя 120-мм ARGB-вентиляторами с контроллером для создания эффектной подсветки. Сетчатая передняя панель в сочетании с компактными габаритами обеспечивает эффективный воздушный поток, а тщательно продуманная внутренняя компоновка позволяет разместить производительную видеокарту и различные системы охлаждения. Для удобства подключения предусмотрены два порта USB 3.0, один USB 2.0 и аудиоразъем. Съемные пылевые фильтры сверху и снизу корпуса упрощают обслуживание системы. FARA R1 PRO V2 – оптимальное сочетание функциональности, стильного внешнего вида и удобства для создания мощной игровой или рабочей станции.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-FAR1W-PRO-V2 (G410FAR1WPRO022)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x455x420
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Silverstone FARA R1 PRO V2 – стильный ATX-корпус с продуманной системой охлаждения и оригинальным дизайном. Модель выполнена с использованием закаленного стекла и оснащена четырьмя 120-мм ARGB-вентиляторами с контроллером для создания эффектной подсветки. Сетчатая передняя панель в сочетании с компактными габаритами обеспечивает эффективный воздушный поток, а тщательно продуманная внутренняя компоновка позволяет разместить производительную видеокарту и различные системы охлаждения. Для удобства подключения предусмотрены два порта USB 3.0, один USB 2.0 и аудиоразъем. Съемные пылевые фильтры сверху и снизу корпуса упрощают обслуживание системы. FARA R1 PRO V2 – оптимальное сочетание функциональности, стильного внешнего вида и удобства для создания мощной игровой или рабочей станции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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