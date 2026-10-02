Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 является превосходной основой для создания надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая им стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами, просмотр 4K-видео и запуск популярных онлайн-игр.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета Intel H610, который представляет собой сбалансированное решение для современных платформ. Установленный сокет LGA1700 гарантирует совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить материнскую плату в большинстве стандартных и даже некоторых малогабаритных корпусах, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством без ущерба для базовой функциональности.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено два слота, поддерживающих модули стандарта DDR4 объемом до 64 ГБ. Это позволяет использовать более доступные по цене комплекты памяти, работающие в эффективном двухканальном режиме на частоте до 3200 МГц, что достаточно для большинства рабочих и игровых сценариев. Для установки видеокарты имеется один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, - один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 спроектирована с акцентом на надёжность и долговечность при работе с процессорами начального и среднего ценового сегмента. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под стандартными нагрузками, а для подключения дополнительного питания используется один 8-контактный разъём. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона, она полностью справляется со своей задачей, гарантируя стабильную работу рекомендуемых процессоров в рамках их паспортных характеристик.
Подключения и дополнительные возможности
Ключевым преимуществом этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и прокладывать сетевой кабель. На задней панели расположен необходимый набор портов, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт Realtek. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, обеспечивающий чистое звучание в играх, фильмах и при прослушивании музыки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с сокетом LGA1700. Для использования процессоров 13-го и 14-го поколений может потребоваться обновление прошивки BIOS; уточняйте версию BIOS или наличие соответствующей маркировки на коробке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт или большого количества M.2 накопителей. Благодаря форм-фактору Micro-ATX и продуманной компоновке сборка системы не вызовет трудностей даже у начинающих пользователей.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 является превосходной основой для создания надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая им стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами, просмотр 4K-видео и запуск популярных онлайн-игр.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета Intel H610, который представляет собой сбалансированное решение для современных платформ. Установленный сокет LGA1700 гарантирует совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить материнскую плату в большинстве стандартных и даже некоторых малогабаритных корпусах, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством без ущерба для базовой функциональности.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено два слота, поддерживающих модули стандарта DDR4 объемом до 64 ГБ. Это позволяет использовать более доступные по цене комплекты памяти, работающие в эффективном двухканальном режиме на частоте до 3200 МГц, что достаточно для большинства рабочих и игровых сценариев. Для установки видеокарты имеется один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, - один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G WIFI DDR4 спроектирована с акцентом на надёжность и долговечность при работе с процессорами начального и среднего ценового сегмента. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под стандартными нагрузками, а для подключения дополнительного питания используется один 8-контактный разъём. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона, она полностью справляется со своей задачей, гарантируя стабильную работу рекомендуемых процессоров в рамках их паспортных характеристик.
Подключения и дополнительные возможности
Ключевым преимуществом этой модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости покупать отдельные адаптеры и прокладывать сетевой кабель. На задней панели расположен необходимый набор портов, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт Realtek. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, обеспечивающий чистое звучание в играх, фильмах и при прослушивании музыки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с сокетом LGA1700. Для использования процессоров 13-го и 14-го поколений может потребоваться обновление прошивки BIOS; уточняйте версию BIOS или наличие соответствующей маркировки на коробке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт или большого количества M.2 накопителей. Благодаря форм-фактору Micro-ATX и продуманной компоновке сборка системы не вызовет трудностей даже у начинающих пользователей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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