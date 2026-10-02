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SSD Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5)

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Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
552
Скорость записи, Мб/с
491
  • Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634086
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.8
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
mSATA
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
552
Скорость записи, Мб/с
491
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD Radeon 1024GB (R5MS1024G5)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.8
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
7
Форм-фактор
mSATA
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
552
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
491
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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