Монитор Lime 27" Black (G270L)
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Характеристики
Описание товара Монитор Lime 27" Black (G270L)
27-дюймовый монитор Lime G270L - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный дисплей с высокой частотой обновления кадров и разрешением 2560х1440 пикселей. Этот монитор имеет IPS матрицу и максимальную частоту обновления 165 Гц, что обеспечивает плавное и четкое изображение. Благодаря изогнутому экрану с диагональю 24,1-27 дюймов, этот монитор обеспечивает широкий угол обзора и комфортное восприятие изображения. Яркость 350 кд/м? и время отклика 1 мс позволяют использовать монитор в любых условиях освещения и для любых задач. Монитор имеет два входа HDMI и один вход DisplayPort для подключения к компьютеру или другому устройству. Он также совместим со стандартом крепления VESA 100х100, что позволяет легко установить его на стене или на столе. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, монитор будет отлично смотреться в любом интерьере. Если вы ищете качественный монитор с высокой производительностью и отличным изображением, то Lime G270L будет прекрасным выбором для вас.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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