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4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка

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4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 1
4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 2
4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 3
4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 4
4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 5
4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 6
4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Touchdown
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 1
  • 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 2
  • 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 3
  • 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 4
  • 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 5
  • 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 6
  • 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Touchdown
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка

Touchdown - восемнадцатый студийный альбом группы U.D.O., вышедший в 2023 году. Это первая запись с новым бас-гитаристом Петером Балтесом (ex-Accept). Релиз был спродюсирован и смикшированн Мартином Маттесом Пфайффером (Vanize) и отмастерен музыкантом и гитаристом Штефаном Кауфманом (ex-U.D.O. и ex-Accept). Издание на двойном черном виниле содержит 4-страничный буклет. U.D.O. - немецкая хэви-метал группа, основанная вокалистом Удо Диркшнайдером в 1987 году. Состав неоднократно менялся, но Удо оставался единственным постоянным участником. В настоящее время в коллектив входят: Удо Диркшнайдер (вокал), Ди Даммерс (гитара), Питер Бальтес (бас-гитара) и Свен Диркшнайдер (ударные). Группа известна своим агрессивным и мощным звучанием, а также харизматичным голосом Удо. U.D.O. занимает 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал групп по версии DDD. За свою музыкальную деятельность выпустили 18 студийных альбомов, 6 концертных и один альбом с немецким военным оркестром.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Touchdown
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Touchdown - восемнадцатый студийный альбом группы U.D.O., вышедший в 2023 году. Это первая запись с новым бас-гитаристом Петером Балтесом (ex-Accept). Релиз был спродюсирован и смикшированн Мартином Маттесом Пфайффером (Vanize) и отмастерен музыкантом и гитаристом Штефаном Кауфманом (ex-U.D.O. и ex-Accept). Издание на двойном черном виниле содержит 4-страничный буклет. U.D.O. - немецкая хэви-метал группа, основанная вокалистом Удо Диркшнайдером в 1987 году. Состав неоднократно менялся, но Удо оставался единственным постоянным участником. В настоящее время в коллектив входят: Удо Диркшнайдер (вокал), Ди Даммерс (гитара), Питер Бальтес (бас-гитара) и Свен Диркшнайдер (ударные). Группа известна своим агрессивным и мощным звучанием, а также харизматичным голосом Удо. U.D.O. занимает 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал групп по версии DDD. За свою музыкальную деятельность выпустили 18 студийных альбомов, 6 концертных и один альбом с немецким военным оркестром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4251981704234, U.D.O., Touchdown виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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