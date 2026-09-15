Top.Mail.Ru
The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0018771213819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Out Of Time, Don't Lie To Me, Each And Every Day Of The Year, Heart Of Stone, With The Boys, (Walkin' Thru The) Sleepy City, Try A Little Harder, I Don't Know Why, If You Let Me, Jiving Sister Fanny, Downtown Suzie, Family, Memo From Turner, I'm Going Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка

Первый официальный сборник раритетов The Rolling Stones, выпущенный в июне 1975 г. с целью оттеснить бутлегеров. Релиз объединил в себе легендарные ауттейки и раритеты, а также уделил внимание множеству демо-записей, которые Джаггер и Ричардс записали для других исполнителей (продюсерами которых были Эндрю Луг Олдхэм или Джимми Миллер). Ремастеринг выполнен Бобом Людвигом (Gateway Mastering), а лакировка - Шоном Мейджи (Abbey Road Studios). Этот релиз повторяет британскую версию, но содержит две дополнительные песни, "Some Things Just Stick In Your Mind" и "We're Wastin' Time", которых не было на оригинальном американском релизе. Первый официальный сборник раритетов The Rolling Stones "Metamorphosis" был выпущен в июне 1975 года. В альбом вошли легендарные ауттейки и раритеты, а также множество демо-записей, написанных Миком Джаггером и Китом Ричардсом для других исполнителей и впоследствии перезаписанных самими Стоунз. Включает сильно оркестрованную версию песни "Out Of Time" из фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", "Memo From Turner" из фильма "Performance" (с Миком Джаггером в главной роли). Также включены песня Билла Уаймена "Downtown Suzie" и кавер-версия песни Стиви Уандера "I Don't Know Why".



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0018771213819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Out Of Time, Don't Lie To Me, Each And Every Day Of The Year, Heart Of Stone, With The Boys, (Walkin' Thru The) Sleepy City, Try A Little Harder, I Don't Know Why, If You Let Me, Jiving Sister Fanny, Downtown Suzie, Family, Memo From Turner, I'm Going Down
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первый официальный сборник раритетов The Rolling Stones, выпущенный в июне 1975 г. с целью оттеснить бутлегеров. Релиз объединил в себе легендарные ауттейки и раритеты, а также уделил внимание множеству демо-записей, которые Джаггер и Ричардс записали для других исполнителей (продюсерами которых были Эндрю Луг Олдхэм или Джимми Миллер). Ремастеринг выполнен Бобом Людвигом (Gateway Mastering), а лакировка - Шоном Мейджи (Abbey Road Studios). Этот релиз повторяет британскую версию, но содержит две дополнительные песни, "Some Things Just Stick In Your Mind" и "We're Wastin' Time", которых не было на оригинальном американском релизе. Первый официальный сборник раритетов The Rolling Stones "Metamorphosis" был выпущен в июне 1975 года. В альбом вошли легендарные ауттейки и раритеты, а также множество демо-записей, написанных Миком Джаггером и Китом Ричардсом для других исполнителей и впоследствии перезаписанных самими Стоунз. Включает сильно оркестрованную версию песни "Out Of Time" из фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", "Memo From Turner" из фильма "Performance" (с Миком Джаггером в главной роли). Также включены песня Билла Уаймена "Downtown Suzie" и кавер-версия песни Стиви Уандера "I Don't Know Why".


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...