The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Metamorphosis (0018771213819) виниловая пластинка
Первый официальный сборник раритетов The Rolling Stones, выпущенный в июне 1975 г. с целью оттеснить бутлегеров. Релиз объединил в себе легендарные ауттейки и раритеты, а также уделил внимание множеству демо-записей, которые Джаггер и Ричардс записали для других исполнителей (продюсерами которых были Эндрю Луг Олдхэм или Джимми Миллер). Ремастеринг выполнен Бобом Людвигом (Gateway Mastering), а лакировка - Шоном Мейджи (Abbey Road Studios). Этот релиз повторяет британскую версию, но содержит две дополнительные песни, "Some Things Just Stick In Your Mind" и "We're Wastin' Time", которых не было на оригинальном американском релизе. Первый официальный сборник раритетов The Rolling Stones "Metamorphosis" был выпущен в июне 1975 года. В альбом вошли легендарные ауттейки и раритеты, а также множество демо-записей, написанных Миком Джаггером и Китом Ричардсом для других исполнителей и впоследствии перезаписанных самими Стоунз. Включает сильно оркестрованную версию песни "Out Of Time" из фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", "Memo From Turner" из фильма "Performance" (с Миком Джаггером в главной роли). Также включены песня Билла Уаймена "Downtown Suzie" и кавер-версия песни Стиви Уандера "I Don't Know Why".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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