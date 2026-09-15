Top.Mail.Ru
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 1
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 2
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 3
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 4
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 5
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 6
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 7
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 8
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Starship Troopers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072450653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Starship Troopers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy, Dizzy’s Funeral, Rico’s Roughnecks/Destruction Of The Rodger Young/Bug City, Brainbug/Cave Nuke, They Will Win, End Titles, Into It



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072450653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Starship Troopers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy,
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fed-Net #1/Bug Attack On Newsman, Telepathy Practice/Carl Orders Cyrano, Friends Forever, Transporting, Fed-Net #2/Crime And Punishment, Carmen’s Shuttle Ride, Undocking, Teamwork, Dear John, Breckinridge Killed, Punishment/Asteroid Grazing, Call To War/Bad News From Home, War!!, Fed-Net #3/Countdown To Victory, Klendathu Drop, Fed-Net #4, Battle Ready, Rasczak’s Roughnecks, Tango Urilla, Johnny And Dizzy, Hopper Canyon/Mess Hall Mess, “Bugs!!!”, Radio Shack/Whiskey Outpost Pt. 2/Death Of Dizzy, Dizzy’s Funeral, Rico’s Roughnecks/Destruction Of The Rodger Young/Bug City, Brainbug/Cave Nuke, They Will Win, End Titles, Into It


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Starship Troopers (Basil Poledouris) (0888072450653) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...