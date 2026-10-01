Top.Mail.Ru
МФУ лазерный Pantum CM1100DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ лазерный Pantum CM1100DW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 1
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 2
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 3
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 4
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 5
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 6
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 7
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 8
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 9
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 10
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 11
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 12
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 13
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 14
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 15
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 16
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 17
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 18
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 19
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 20
МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 10
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 11
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 12
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 13
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 14
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 15
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 16
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 17
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 18
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 19
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 20
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631633
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet
Тип картриджа
Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100M, Pantum CTL-1100Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ Pantum, стартовый картридж(CTL-1100K: 1000 страниц (черный), CTL-1100C: 700 страниц (голубой), CTL-1100M: 700 страниц (пурпурный), CTL-1100Y: 700 страниц (желтый)), краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
401x314x411
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
21.55

Описание товара МФУ лазерный Pantum CM1100DW

МФУ лазерное Pantum CM1100DW поддерживает цветную печать, а также позволяет сканировать и копировать документы. Модель способна справляться с интенсивными рабочими нагрузками в офисной, коммерческой, корпоративной среде. За минуту в режиме печати устройство создает до 18 страниц формата А4. Лазерная технология обеспечивает формирование четких отпечатков без искажений. МФУ Pantum CM1100DW подключается к компьютеру по кабелю USB. Организация доступа к Интернету выполняется с помощью сетевого разъема Ethernet (RJ-45) и модуля беспроводной связи Wi-Fi. Для считывания файлов с карты памяти есть кардридер SD. Панель с дисплеем и кнопками гарантирует простое управление доступными параметрами.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum CM1100DW




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet
Тип картриджа
Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100M, Pantum CTL-1100Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Комплектация
МФУ Pantum, стартовый картридж(CTL-1100K: 1000 страниц (черный), CTL-1100C: 700 страниц (голубой), CTL-1100M: 700 страниц (пурпурный), CTL-1100Y: 700 страниц (желтый)), краткое руководство по установке, шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
401x314x411
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum CM1100DW поддерживает цветную печать, а также позволяет сканировать и копировать документы. Модель способна справляться с интенсивными рабочими нагрузками в офисной, коммерческой, корпоративной среде. За минуту в режиме печати устройство создает до 18 страниц формата А4. Лазерная технология обеспечивает формирование четких отпечатков без искажений. МФУ Pantum CM1100DW подключается к компьютеру по кабелю USB. Организация доступа к Интернету выполняется с помощью сетевого разъема Ethernet (RJ-45) и модуля беспроводной связи Wi-Fi. Для считывания файлов с карты памяти есть кардридер SD. Панель с дисплеем и кнопками гарантирует простое управление доступными параметрами.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Pantum CM1100DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...