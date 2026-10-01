Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti UISP-S-PRO
Сетевой коммутатор, Ubiquiti, UISP-S-Pro, UISP Switch Pro, управляемый L2, 24 порта 100/100/1000 Mbps RJ-45 (LAN1–16 с пассивным PoE 27В), uplink/downlink, сенсорный ЖК-дисплей, Passive PoE, бюджет 220Вт, 4 порта SFP+ , Стоечный Идеально подходящий для внедрения WISP, UISP® Switch Pro (UISP S Pro) представляет собой коммутатор PoE с (24) портами GbE RJ45, включая (16) 27-вольтовых пассивных выходов PoE и (4) порта 10G SFP + для высокоскоростного оптоволокна в каналах связи. UISP S Pro имеет надежный источник питания PoE мощностью 220 Вт и поддерживает режим 2 или 4 пар для обеспечения надежной поддержки ваших радиоустройств. Кроме того, UISP S Pro для монтажа в стойку поставляется с 1,3-дюймовым цветным сенсорным экраном LCM, который обеспечивает краткий способ предоставления важной информации об устройстве и состоянии сети. UISP S Pro можно настроить за считанные минуты и полностью управлять с помощью приложения UISP, централизованной платформы для управления и настройки всех устройств UISP.
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Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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