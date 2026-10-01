Накопитель SSD M.2 Transcend 500Gb MTE115S (TS500GMTE115S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 Transcend 500Gb MTE115S (TS500GMTE115S)
SSD M.2 накопитель Transcend MTE115S – модель от популярного производителя памяти. 500-гигабайтная модель может использоваться как в качестве системного диска, так и в роли дополнительного устройства хранения данных. Тип памяти – TLC 3D NAND. Накопитель Transcend MTE115S – скоростное NVMe-устройство. Модель использует для обмена данными интерфейс PCI-E 3.0 x4. Уровень скорости, гарантируемый устройством, достаточен для эффективной работы стационарных и портативных компьютеров высокого класса. Накопитель способен обеспечить скорость последовательного чтения, максимальное значение которой составляет 3200 МБ/с. Максимальная скорость последовательной записи – 2000 МБ/с. Ресурс накопителя значителен: величина этого показателя равна 200 TBW. Показатель MTBF, составляющий 2 миллиона часов, характеризует надежность устройства. Форм-фактор накопителя – 2280.
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