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Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка

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Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 1
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 2
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 3
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 4
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Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 7
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 8
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Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 10
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 11
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 12
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 13
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 14
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 15
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 16
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 17
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 18
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 19
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 20
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 21
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 22
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 23
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 24
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 25
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 26
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 6
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 7
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 8
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 9
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 10
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 11
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 12
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 13
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 14
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 15
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 16
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 17
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 18
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 19
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 20
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 21
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 22
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 23
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 24
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 25
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 26
  • Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0194399367414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка

Для альбома Ханс Циммер аранжировал новые «сюиты», основанные на самых известных темах и мелодиях из музыки к его оскароносным фильмам, включая «Дюну» и «Король Лев», а также на современные классические произведения, такие как «Темный рыцарь», «Люди Икс: Темный Феникс», «Дюнкерк», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Последний самурай», «Человек из стали», Джеймс Бонд: «Не время умирать». «, «Пираты Карибского моря» и «Чудо-женщина 1984».

Отзывы о товаре Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0194399367414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hans Zimmer
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Для альбома Ханс Циммер аранжировал новые «сюиты», основанные на самых известных темах и мелодиях из музыки к его оскароносным фильмам, включая «Дюну» и «Король Лев», а также на современные классические произведения, такие как «Темный рыцарь», «Люди Икс: Темный Феникс», «Дюнкерк», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Последний самурай», «Человек из стали», Джеймс Бонд: «Не время умирать». «, «Пираты Карибского моря» и «Чудо-женщина 1984».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hans Zimmer - Live (0194399367414) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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