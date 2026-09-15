Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка
"The Ladder" - это 18-й студийный альбом культовой английской рок-группы "Yes", вышедший 20 сентября 1999 года. Альбом полностью удовлетворил все ожидания фанов группы и занял 36 строчку в чартах Великобритании и 99 строчку в чартах США. Лимитированное переиздание на 180-ти граммовом виниле. "Yes" - английская рок-группа, которая была сформирована в 1968 году басистом Chris Squire и вокалистом Jon Anderson. Характерными чертами музыки группы "Yes" стали резкие динамические контрасты, расширенная продолжительность композиций, а также смешение разных стилей. В состав группы вошли Jon Anderson (ведущий вокал, перкуссия, гитара, арфа), Chris Squire (бас-гитара, вокал, бэк-вокал), Steve Howe (гитара, вокал), Rick Wakeman (клавишные) и Alan White (ударные, бэк-вокал). Альбом "90125" стал рекордным для группы по количеству продаж (6 миллионов экземпляров). Центральной композицией становится "Owner Of a Lonely Heart", которая моментально взлетает на вершины хит-парадов. Композиция "Cinema" была удостоена престижной награды Грэмми в номинации "Лучшее инструментальное рок-исполнение".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитHootie & The Blowfish - Live At Nick's Fat City, 1995 (060349785...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Отзывы о товаре Yes - The Ladder (4029759143154) виниловая пластинка