Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Uriah Heep - Chaos & Colour (0190296103711) виниловая пластинка
Chaos &amp;amp;amp; Colour - двадцать пятый студийный альбом Uriah Heep, вышедший в 2023 году. В альбом вошли композиции: Save Me Tonight и Hurricane, ранее вышедшие на синглах. Издание на чёрном виниле в разворотном конверте. Uriah Heep - британская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году в Лондоне, названная по имени персонажа из романа Чарльза Диккенса Дэвид Копперфильд. Всемирную известность группе принесли в 1971-1973 годах альбомы Look at Yourself, Demons and Wizards и The Magicians Birthday, считающиеся классикой хард-рока. Uriah Heep создали свой, оригинальный вариант хард-рока, насытив его элементами прог-, арт-, джаз-рока и хэви-метала. Фирменным знаком их стиля были эффектные партии бэк-вокала со сложными многочастными гармониями и драматический вокал Дэвида Байрона. Стилистические эксперименты Uriah Heep имели существенное значение для развития рок-музыки. Состав группы неоднократно менялся, но классическим считается квинтет: Мик Бокс, Дэвид Байрон, Кен Хенсли, Гэри Тэйн и Ли Керслэйк.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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