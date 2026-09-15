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Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка

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Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 1
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 2
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 3
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 4
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 5
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 6
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 7
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 8
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 9
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 10
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 11
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Unreal City
Альбом (сингл)
Frammenti Notturni
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 1
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 2
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 3
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 4
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 5
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 6
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 7
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 8
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 9
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 10
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 11
  • Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629914
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158313543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Unreal City
Альбом (сингл)
Frammenti Notturni
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Grande Festa In Maschera, Desir, Exitacion, Plateau, Orgasme, Resolution, Le Luci Delle Case (Spente), Barricate, Il Nido Delle Succubi, Arrivi AllAurora

Отзывы о товаре Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158313543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Unreal City
Альбом (сингл)
Frammenti Notturni
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Grande Festa In Maschera, Desir, Exitacion, Plateau, Orgasme, Resolution, Le Luci Delle Case (Spente), Barricate, Il Nido Delle Succubi, Arrivi AllAurora
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Unreal City - Frammenti Notturni (8016158313543) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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