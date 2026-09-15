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Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка

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Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка - фото 1
Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Morten Schantz
Альбом (сингл)
Godspeed
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка - фото 1
  • Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509790005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Morten Schantz
Альбом (сингл)
Godspeed
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Godspeed, Growing Sense, Martial Arts, Ceasefire, Airglow, Escape Velocity, Drill, Nuclear Fusion



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eos Guitar Edition
Barcode
[5060509790005]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Morten Schantz
Альбом (сингл)
Godspeed
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Godspeed, Growing Sense, Martial Arts, Ceasefire, Airglow, Escape Velocity, Drill, Nuclear Fusion


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Morten Schantz - Godspeed (5060509790005) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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