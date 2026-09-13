OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) - Liberator (0602435422497) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark)
Альбом (сингл)
Liberator
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708192
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435422497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark)
Альбом (сингл)
Liberator
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
A1. Stand Above Me A2. Everyday A3. King Of Stone A4. Dollar Girl A5. Dream Of Me (Based On Loves Theme) A6. Sunday Morning B1. Agnus Dei B2. Love And Hate You B3. Heaven Is B4. Best Years Of Our Lives B5. Christine B6. Only Tears
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) - Liberator (0602435422497) виниловая пластинка
OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) - Liberator (0602435422497) виниловая пластинка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435422497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark)
Альбом (сингл)
Liberator
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
A1. Stand Above Me A2. Everyday A3. King Of Stone A4. Dollar Girl A5. Dream Of Me (Based On Loves Theme) A6. Sunday Morning B1. Agnus Dei B2. Love And Hate You B3. Heaven Is B4. Best Years Of Our Lives B5. Christine B6. Only Tears
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) - Liberator (0602435422497) виниловая пластинка
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OMD (Orchestral Manoeuvres In The Dark) - Liberator (0602435422497) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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