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Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка

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Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 1
Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 2
Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 3
Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 4
Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 5
Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Renee Rosnes
Альбом (сингл)
Beloved Of The Sky
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 1
  • Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 2
  • Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 3
  • Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 4
  • Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 5
  • Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295682664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Renee Rosnes
Альбом (сингл)
Beloved Of The Sky
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Elephant Dust, Scorned as Timber, Beloved of the Sky, Mirror Image, Rosie, Black Holes, The Flame and the Lotus, Rhythm of the River, The Winter of My Discontent, Let the Wild Rumpus Start



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295682664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Renee Rosnes
Альбом (сингл)
Beloved Of The Sky
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Elephant Dust, Scorned as Timber, Beloved of the Sky, Mirror Image, Rosie, Black Holes, The Flame and the Lotus, Rhythm of the River, The Winter of My Discontent, Let the Wild Rumpus Start


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Renee Rosnes - Beloved Of The Sky (0888295682664) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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