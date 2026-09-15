Top.Mail.Ru
OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка - фото 1
OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Veruschka
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158024340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Veruschka
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Veruschka, Intervallo I, La Bambola, Astratto I, La Spiaggia, Dopo LIntervista, Poesia Di Donna, Le Fotografie, La Bambola, Veruschka



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158024340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Veruschka
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Veruschka, Intervallo I, La Bambola, Astratto I, La Spiaggia, Dopo LIntervista, Poesia Di Donna, Le Fotografie, La Bambola, Veruschka


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Veruschka (Ennio Morricone) (8016158024340) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...