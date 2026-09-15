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New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка

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New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка - фото 1
New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trolls
Альбом (сингл)
Atomic System
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка - фото 1
  • New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8028980875922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trolls
Альбом (сингл)
Atomic System
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Nuova Predica Di Padre OBrien, Ho Visto Poi, Tornare A Credere, Ibernazione, Quando LErba Vestiva La Terra, Butterfly

Отзывы о товаре New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8028980875922]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trolls
Альбом (сингл)
Atomic System
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Nuova Predica Di Padre OBrien, Ho Visto Poi, Tornare A Credere, Ibernazione, Quando LErba Vestiva La Terra, Butterfly
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Trolls - Atomic System (8028980875922) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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