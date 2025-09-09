Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fascist (Theme), A Fistful Of Dollars (Theme), Bullets Don’t Argue (Theme), A Gun For Ringo (Theme), For A Few Dollars More (Theme), The Return Of Ringo (Main Title), The Battle Of Algiers (Theme), The Good, The Bad And The Ugly (Theme), The Ecstasy Of Gold, Death Rides A Horse (Theme), The Big Gundown (Opening Song), Once Upon A Time In The West (Theme), The Man With The Harmonica, Long Live The Revolution, The Ballad Of Hank McCain, The Sicilian Clan (Theme), Investigation Of A Citizen Above Suspicion, A Fistful Of Dynamite, Come Maddalena, Chi Mai, My Name Is Nobody, The Infernal Trio, Romanzo, Goodbye Palermo, Don’t Play The Indian, Il Vento, Il Grido, Tragedy Of A Ridiculous Man, Deborah's Theme, Gabriel's Oboe, The Untouchables (End Title), The Strength Of The Righteous (Main Title), Cinema Paradiso (Theme), Love Theme, Ancora Qui
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
вещь!!!! Морриконе плодовитый композитор. это мой второй дабл, в копилку ещё пару докуплю чуть позже. Качество самой пластинки хорошее, звук мне понравился, но звучание зависит как от личных предпочтений, так и от аппаратуры. Меня все устроило. Конверт, полиграфия, всё отлично . Доставка осуществлена в обещанные сроки. Задержек не было. Я доволен покупкой .
Отзывы о товаре Ennio Morricone - Collected (0600753508657) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
вещь!!!! Морриконе плодовитый композитор. это мой второй дабл, в копилку ещё пару докуплю чуть позже. Качество самой пластинки хорошее, звук мне понравился, но звучание зависит как от личных предпочтений, так и от аппаратуры. Меня все устроило. Конверт, полиграфия, всё отлично . Доставка осуществлена в обещанные сроки. Задержек не было. Я доволен покупкой .