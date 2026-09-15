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Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка

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Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 1
Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 2
Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 3
Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Hello Blackbird
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 3
  • Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929181915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Hello Blackbird
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blackbirds Call, Illumination By Street-Lamp, Waltz For Alice, Trial By Wire, Daydream For Nina, Audition Scene Sketch (Simply Because), The White Birds, Josefs Vision, Eye Of The Blackbird (Traveling Music II), The Last Of The White Birds (March Funebre), Cinema Theme, First Flight Of The White Birds, The Chimpy Waltz, Dempseys Theme, Fantasia No.1, Robert Y Roberto, Travelling Music, Departed Angels, Simply Because

Отзывы о товаре Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929181915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Hello Blackbird
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blackbirds Call, Illumination By Street-Lamp, Waltz For Alice, Trial By Wire, Daydream For Nina, Audition Scene Sketch (Simply Because), The White Birds, Josefs Vision, Eye Of The Blackbird (Traveling Music II), The Last Of The White Birds (March Funebre), Cinema Theme, First Flight Of The White Birds, The Chimpy Waltz, Dempseys Theme, Fantasia No.1, Robert Y Roberto, Travelling Music, Departed Angels, Simply Because
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercury Rev - Hello Blackbird (coloured) (5013929181915) виниловая пластинка - по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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