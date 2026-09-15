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Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка

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Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 1
Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 2
Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 3
Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 4
Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 5
Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Harold Mabern
Альбом (сингл)
Afro Blue
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 2
  • Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 3
  • Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 4
  • Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 5
  • Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629661
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295388580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Harold Mabern
Альбом (сингл)
Afro Blue
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Chief, Afro Blue, The Man From Hyde Park, Fools Rush In, Dont Misunderstand, Ill Take Romance, My One And Only Love, Billies Bounce, Portrait Of Jennie, You Needed Me, Such Is Life, Do It Again, Mozzin, Bobby, Benny, Jymie, Lee, Bu



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295388580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Harold Mabern
Альбом (сингл)
Afro Blue
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Chief, Afro Blue, The Man From Hyde Park, Fools Rush In, Dont Misunderstand, Ill Take Romance, My One And Only Love, Billies Bounce, Portrait Of Jennie, You Needed Me, Such Is Life, Do It Again, Mozzin, Bobby, Benny, Jymie, Lee, Bu


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harold Mabern - Afro Blue (0888295388580) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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