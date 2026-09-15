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Kool & The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kool & The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка

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Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 1
Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 2
Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 3
Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kool & The Gang
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 1
  • Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 2
  • Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 3
  • Kool &amp; The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kool & The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kool & The Gang
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kool & The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка

Коллекция лучших записей и хитов американской группы Kool &amp;amp;amp;amp; The Gang. Издание на двойном цветном бирюзовом виниле. Kool &amp;amp;amp;amp; The Gang - американская соул-группа, основанная в 1964 году и удостоенная премии Грэмми. Играет в таких музыкальных направлениях как ритм-н-блюз, джаз, фанк, диско, соул. В мире продано более 70 млн альбомов и 70 синглов.

Отзывы о товаре Kool & The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kool & The Gang
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Коллекция лучших записей и хитов американской группы Kool &amp;amp;amp;amp; The Gang. Издание на двойном цветном бирюзовом виниле. Kool &amp;amp;amp;amp; The Gang - американская соул-группа, основанная в 1964 году и удостоенная премии Грэмми. Играет в таких музыкальных направлениях как ритм-н-блюз, джаз, фанк, диско, соул. В мире продано более 70 млн альбомов и 70 синглов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kool & The Gang - Collected (0600753825747) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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