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Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка

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Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 5
Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Be Cool
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 5
  • Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295692854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Be Cool
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smoke Sessions Records
Barcode
[0888295692854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Henderson
Альбом (сингл)
Be Cool
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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