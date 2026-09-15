Equipe 84 - Stereoequipe (0889854713010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
Stereoequipe Deluxe Edition
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 629517
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[0889854713010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
Stereoequipe Deluxe Edition
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Equipe 84 - Stereoequipe (0889854713010) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nel Cuore Nellanima, Ladro, E Dallamore Che Nasce Luomo, Nel Ristorante Di Alice, 29 Settembre, Un Anno, Un Angelo Blu, Tutto E Solo Colore, Hey Ragazzo, Per Un Attimo Di Tempo, Intermission Riff, Nella Terra Dei Sogni, 29 Settembre, E Dallamore Che Nasce Luomo
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[0889854713010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Equipe 84
Альбом (сингл)
Stereoequipe Deluxe Edition
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nel Cuore Nellanima, Ladro, E Dallamore Che Nasce Luomo, Nel Ristorante Di Alice, 29 Settembre, Un Anno, Un Angelo Blu, Tutto E Solo Colore, Hey Ragazzo, Per Un Attimo Di Tempo, Intermission Riff, Nella Terra Dei Sogni, 29 Settembre, E Dallamore Che Nasce Luomo
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Equipe 84 - Stereoequipe (0889854713010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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