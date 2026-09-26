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Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Dirty Diamonds
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759151654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Dirty Diamonds
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Woman Of Mass Distraction, Perfect, You Make Me Wanna, Dirty Diamonds, The Saga Of Jesse Jane, Sunset Babies (All Got Rabies), Pretty Ballerina, Run Down The Devil, Steal That Car, Six Hours, Your Own Worst Enemy, Zombie Dance, Stand
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759151654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Dirty Diamonds
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Woman Of Mass Distraction, Perfect, You Make Me Wanna, Dirty Diamonds, The Saga Of Jesse Jane, Sunset Babies (All Got Rabies), Pretty Ballerina, Run Down The Devil, Steal That Car, Six Hours, Your Own Worst Enemy, Zombie Dance, Stand
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Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Cooper - Dirty Diamonds (coloured) (4029759151654) виниловая пластинка - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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