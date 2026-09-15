Black Sabbath - Paranoid (5414939920790) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Sabbath - Paranoid (5414939920790) виниловая пластинка
Издание на виниле альбома "Paranoid" британской метал-группы Black Sabbath. Пластинка увидела свет в 1970 году, на родине она достигла первого места в чарте, а в США только 12-го. Заглавная песня с альбома была написана в последнюю минуту после просьбы лейбла о композиции для сингла. Юбилейное переиздание на 180-граммовом черном виниле. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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