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Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка

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Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Curtain Call 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627698
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448000248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Curtain Call 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Godzilla, Crack A Bottle, Walk On Water, Gnat, Space Bound, Love The Way You Lie, Rap God, No Love, From The D 2 The LBC, River, Not Afraid, Venom, Lighters, Survival, Higher, The Monster, Lucky You, Is This Love ('09), Berzerk, Beautiful
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Godzilla, Crack A Bottle, Walk On Water, Gnat, Space Bound, Love The Way You Lie, Rap God, No Love, From The D 2 The LBC, River, Not Afraid, Venom, Lighters, Survival, Higher, The Monster, Lucky You, Is This Love ('09), Berzerk, Beautiful

Отзывы о товаре Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448000248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Curtain Call 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Godzilla, Crack A Bottle, Walk On Water, Gnat, Space Bound, Love The Way You Lie, Rap God, No Love, From The D 2 The LBC, River, Not Afraid, Venom, Lighters, Survival, Higher, The Monster, Lucky You, Is This Love ('09), Berzerk, Beautiful
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Godzilla, Crack A Bottle, Walk On Water, Gnat, Space Bound, Love The Way You Lie, Rap God, No Love, From The D 2 The LBC, River, Not Afraid, Venom, Lighters, Survival, Higher, The Monster, Lucky You, Is This Love ('09), Berzerk, Beautiful
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eminem - Curtain Call 2 (0602448000248) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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