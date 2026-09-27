Коммутатор TP-Link TL-SG2218P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG2218P
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P представляет собой производительное решение для офиса, помощью которого вы сможете модернизировать сеть, создать IP-телефонию или систему видеонаблюдения. Модель представляет собой решение управляемого типа обладает широкими возможностями использования управления. За счет поддержки различных защитных протоколов обеспечивается безопасная работа сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 18 сетевых портов высокой пропускной способностью, из которых относятся SFP-типу. Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P выполнен корпусе надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее не только на рабочем столе, но в специализированных шкафах стойках для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. качестве источника питания используется сеть 220 В. Комплектация коммутатора включает себя набор креплений.
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