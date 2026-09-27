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Коммутатор TP-Link TL-SG2218P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG2218P

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Коммутатор TP-Link TL-SG2218P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627296
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.95

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG2218P

Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P представляет собой производительное решение для офиса, помощью которого вы сможете модернизировать сеть, создать IP-телефонию или систему видеонаблюдения. Модель представляет собой решение управляемого типа обладает широкими возможностями использования управления. За счет поддержки различных защитных протоколов обеспечивается безопасная работа сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 18 сетевых портов высокой пропускной способностью, из которых относятся SFP-типу. Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P выполнен корпусе надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее не только на рабочем столе, но в специализированных шкафах стойках для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. качестве источника питания используется сеть 220 В. Комплектация коммутатора включает себя набор креплений.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG2218P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P представляет собой производительное решение для офиса, помощью которого вы сможете модернизировать сеть, создать IP-телефонию или систему видеонаблюдения. Модель представляет собой решение управляемого типа обладает широкими возможностями использования управления. За счет поддержки различных защитных протоколов обеспечивается безопасная работа сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 18 сетевых портов высокой пропускной способностью, из которых относятся SFP-типу. Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P выполнен корпусе надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее не только на рабочем столе, но в специализированных шкафах стойках для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. качестве источника питания используется сеть 220 В. Комплектация коммутатора включает себя набор креплений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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