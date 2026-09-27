Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda TEG1008M U18A
Поддерживающий стандарты 6 (802.11ax), 5 (802.11ac) и 4 (802.11n) Wi-Fi адаптер Tenda U18a ориентирован на подключение к стационарным компьютерам. Устройство также может быть полезно владельцам ноутбуков, встроенный Wi-Fi модуль которых вышел из строя или работает с недостаточной эффективностью. Адаптер универсален: он работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Вы сможете без каких-либо сложностей подключить компьютер к маршрутизатору или другому оборудованию Wi-Fi. Wi-Fi адаптер Tenda U18a оснащен парой внешних антенн, помогающих гарантировать существенное расстояние подключения по Wi-Fi. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет внушительные 1775 Мбит/с. Устройство позволяет использовать 2 диапазона одновременно. Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц равна 574 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1201 Мбит/с. Адаптер поддерживает наиболее востребованные технологии защиты соединения – WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK и WPA3. Интерфейс подключения устройства – USB. Соединение адаптера с портом USB осуществляется посредством комплектного кабеля. Устройство поддерживается ОС Windows 10.
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