Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 626678
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка
Переиздание дебютного альбома 2014 года Сэма Смита. Релиз имел коммерческий успех во всём мире, а на 57-й церемонии Грэмми он был номинирован в престижной категории Альбом года и выиграл в категории Лучший вокальный поп-альбом. Песня Stay with Me удостоилась двух премий Грэмми в номинациях Запись года и Песня года. Альбом стал вторым бестселлером 2014 года в Соединённом Королевстве и третьим бестселлером в США. К февралю 2015 было продано более трех миллионов копий. Издание на черном виниле. Сэм Смит - британский автор-исполнитель. Лауреат премии Золотой глобус и Оскар в 2016 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Переиздание дебютного альбома 2014 года Сэма Смита. Релиз имел коммерческий успех во всём мире, а на 57-й церемонии Грэмми он был номинирован в престижной категории Альбом года и выиграл в категории Лучший вокальный поп-альбом. Песня Stay with Me удостоилась двух премий Грэмми в номинациях Запись года и Песня года. Альбом стал вторым бестселлером 2014 года в Соединённом Королевстве и третьим бестселлером в США. К февралю 2015 было продано более трех миллионов копий. Издание на черном виниле. Сэм Смит - британский автор-исполнитель. Лауреат премии Золотой глобус и Оскар в 2016 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sam Smith - In The Lonely Hour (0602438807925) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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