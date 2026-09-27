N.W.A., Efil4zaggin (0602547148681) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
N.W.A.
Альбом (сингл)
Efil4zaggin
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626553
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547148681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
N.W.A.
Альбом (сингл)
Efil4zaggin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Real Niggaz Don't Die, Niggaz 4 Life, Protest, Appetite For Destruction, Don't Drink That Wine, Alwayz Into Somethin', To Kill A Hooker, One Less Bitch, Findum, Fuckum & Flee, Automobile, She Swallowed It, I'd Rather Fuck You, Approach To Danger, 1-900-2 Compton, The Dayz Of Wayback
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара N.W.A., Efil4zaggin (0602547148681) виниловая пластинка
Niggaz4Life (также известный как «Efil4zaggin») — второй и последний студийный альбом гангста-рэп группы N.W.A., выпущенный в 1991 году. Это был их последний альбом, как группа распалась в том же году после ухода Dr. Dre и композитора The D.O.C. в Death Row Records. В альбоме присутствуют только четыре члена оригинального состава группы, так как Ice Cube уже покинул группу в 1989 году. Niggaz4Life дебютировал на 2 месте Billboard 200, а во второй неделе достиг первого места.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547148681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
N.W.A.
Альбом (сингл)
Efil4zaggin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Real Niggaz Don't Die, Niggaz 4 Life, Protest, Appetite For Destruction, Don't Drink That Wine, Alwayz Into Somethin', To Kill A Hooker, One Less Bitch, Findum, Fuckum & Flee, Automobile, She Swallowed It, I'd Rather Fuck You, Approach To Danger, 1-900-2 Compton, The Dayz Of Wayback
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Niggaz4Life (также известный как «Efil4zaggin») — второй и последний студийный альбом гангста-рэп группы N.W.A., выпущенный в 1991 году. Это был их последний альбом, как группа распалась в том же году после ухода Dr. Dre и композитора The D.O.C. в Death Row Records. В альбоме присутствуют только четыре члена оригинального состава группы, так как Ice Cube уже покинул группу в 1989 году. Niggaz4Life дебютировал на 2 месте Billboard 200, а во второй неделе достиг первого места.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
N.W.A., Efil4zaggin (0602547148681) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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