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Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка

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Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 1
Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 2
Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 3
Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Mellow Candle
Альбом (сингл)
Swaddling Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 1
  • Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 2
  • Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 3
  • Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0602448775573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Mellow Candle
Альбом (сингл)
Swaddling Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Heaven Heath, Sheep Season, Silver Song, The Poet And The Witch, Messenger Birds, Dan The Wing, Reverend Sisters, Break Your Token, Buy Or Beware, Vile Excesses, Lonely Man, Boulders On My Grave

Отзывы о товаре Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0602448775573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Mellow Candle
Альбом (сингл)
Swaddling Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Heaven Heath, Sheep Season, Silver Song, The Poet And The Witch, Messenger Birds, Dan The Wing, Reverend Sisters, Break Your Token, Buy Or Beware, Vile Excesses, Lonely Man, Boulders On My Grave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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