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Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка

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Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.05.2018
Исполнитель
McCartney Paul
Альбом (сингл)
Wings Greatest
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.05.2018
Исполнитель
McCartney Paul
Альбом (сингл)
Wings Greatest
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка

Ремастированное на Abbey Road Studio переиздание на аудиофильском 180-ти граммовом виниле сборника лучших композиций группы Wings в период 1971 - 1978 годов. Изначально был выпущен в 1978 году. В издание входит оригинальный постер. Wings - рок-группа Пола Маккартни, основанная после распада The Beatles в 1971 году и просуществовавшая до 1981 года. Несмотря на частые изменения в составе (постоянными участниками были лишь Пол Маккартни, Линда Маккартни и Денни Лэйн), группа пользовалась в 1970-х годах стабильным успехом. 12 синглов Wings входили в британский Top 10, 14 синглов - в американскую десятку (из них 6 выходили на 1-е место). Восемь альбомов группы входили в первые десятки хит-парадов США и Британии, причём в США пять альбомов подряд поднимались на вершину.

Отзывы о товаре Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.05.2018
Исполнитель
McCartney Paul
Альбом (сингл)
Wings Greatest
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное на Abbey Road Studio переиздание на аудиофильском 180-ти граммовом виниле сборника лучших композиций группы Wings в период 1971 - 1978 годов. Изначально был выпущен в 1978 году. В издание входит оригинальный постер. Wings - рок-группа Пола Маккартни, основанная после распада The Beatles в 1971 году и просуществовавшая до 1981 года. Несмотря на частые изменения в составе (постоянными участниками были лишь Пол Маккартни, Линда Маккартни и Денни Лэйн), группа пользовалась в 1970-х годах стабильным успехом. 12 синглов Wings входили в британский Top 10, 14 синглов - в американскую десятку (из них 6 выходили на 1-е место). Восемь альбомов группы входили в первые десятки хит-парадов США и Британии, причём в США пять альбомов подряд поднимались на вершину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - Wings Greatest (0602567372400) виниловая пластинка - купить по цене 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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