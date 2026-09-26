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Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка

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Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка - фото 1
Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка - фото 2
Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Omens
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка - фото 1
  • Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка - фото 2
  • Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629657017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Omens
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nevermore, Vanishing, To The Grave, Ditch, Omens, Gomorrah, Ill Designs, Grayscale, Denial Mechanism, September Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nevermore, Vanishing, To The Grave, Ditch, Omens, Gomorrah, Ill Designs, Grayscale, Denial Mechanism, September Song

Отзывы о товаре Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629657017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Omens
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nevermore, Vanishing, To The Grave, Ditch, Omens, Gomorrah, Ill Designs, Grayscale, Denial Mechanism, September Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nevermore, Vanishing, To The Grave, Ditch, Omens, Gomorrah, Ill Designs, Grayscale, Denial Mechanism, September Song
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lamb Of God - Omens (4065629657017) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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