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Keb' Mo' - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keb' Mo' - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка

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Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 1
Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 2
Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 3
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Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Keep It Simple
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 1
  • Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 2
  • Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 3
  • Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 4
  • Keb&#039; Mo&#039; - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626463
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Keep It Simple
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keb' Mo' - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: France, Let Your Light Shine, One Friend, Shave Yo Legs, Prosperity Blues, Closer, Keep It Simple, Riley B. King, House In California, Walk Back In, Im Amazing, Proving You Wrong

Отзывы о товаре Keb' Mo' - Keep It Simple (8718469535538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Keb Mo
Альбом (сингл)
Keep It Simple
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: France, Let Your Light Shine, One Friend, Shave Yo Legs, Prosperity Blues, Closer, Keep It Simple, Riley B. King, House In California, Walk Back In, Im Amazing, Proving You Wrong
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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