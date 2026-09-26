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Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка

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Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 1
Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 2
Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 3
Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
No Gods No Masters
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 1
  • Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 2
  • Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 3
  • Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538662887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
No Gods No Masters
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Men Who Rule The World, The Creeps, Uncomfortably Me, Wolves, Anonymous XXX, Waiting For God, Godhead, A Woman Destroyed, Flipping The Bird, No Gods No Masters, This City Will Kill You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка

"No Gods No Masters" - седьмой студийный альбом группы Garbage, вышедший в 2021 году. Лимитированное издание на зелёном виниле. Рок-группа Garbage была сформирована в 1994 году, в её состав вошла шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-е годы, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычной обработке. К настоящему моменту пластинки группы разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Группа имеет несколько международных наград, а также несколько раз раз номинировался на "Грэмми".



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538662887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
No Gods No Masters
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Men Who Rule The World, The Creeps, Uncomfortably Me, Wolves, Anonymous XXX, Waiting For God, Godhead, A Woman Destroyed, Flipping The Bird, No Gods No Masters, This City Will Kill You
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"No Gods No Masters" - седьмой студийный альбом группы Garbage, вышедший в 2021 году. Лимитированное издание на зелёном виниле. Рок-группа Garbage была сформирована в 1994 году, в её состав вошла шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-е годы, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычной обработке. К настоящему моменту пластинки группы разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Группа имеет несколько международных наград, а также несколько раз раз номинировался на "Грэмми".


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Garbage, No Gods No Masters (coloured) (4050538662887) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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