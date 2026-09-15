Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка
Переиздано Дебютный альбом Father John Misty стал в 2012 году первым уважительным успехом для нынешней суперзвезды певицы/автора песен альтернативного фолк-инди-кантри Вскоре после того, как в 2011 году было объявлено, что барабанщик Fleet Foxes Джош Тиллман покидает группу, появилась еще одна интересная новость, после множества релизов под своим гражданским именем, в конце апреля последовал новый альбом Fear Fun, на этот раз под сценическим именем Father John Misty, что проясняет музыкальное развитие Тиллмана. Неплохая идея, ведь Тильманн и без своих коллег умеет создавать небесный нео-фолк с пышными аранжировками и душевным хиппи-флером. Однако он не стал совершенно другим музыкантом. Помимо фолковых композиций в стиле singer-songwriter, пасторально-хоровой вокал все еще напоминает о Робине Пекнольде и Fleet Foxes, например, в Only son of the ladiesman или Funtimes in Babylon. Однако на протяжении многих лет Тиллман развивался дальше и обеспечивал Fear fun большим количеством кантри и блюза, Битлз и Грэмом Парсонсом, а также небольшими хитами. Те, кто любит Fleet Foxes, с удовольствием погрузятся в такие песни, как Nancy From Now On и Only Son Of The Ladies Man. Альбом был записан в феврале 2011 года в Лос-Анджелесе с продюсером, автором песен и другом Джонатаном Уилсоном. Фил Эк (Fleet Foxes, Built To Spill, Modest Mouse) был немедленно впечатлен записями и предложил смикшировать новый материал.
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