John Coltrane - A Love Supreme (0011105015516) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626332
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
McA
Barcode
[0011105015516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - A Love Supreme (0011105015516) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Acknowledgement, Resolution, Pursuance, A1 Part 1&amp;gt; Acknowledgement 7:39. A2 Part 2&amp;gt; Resolution 7:15. B1 Part 3&amp;gt; Pursuance / Part 4&amp;gt;
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
McA
Barcode
[0011105015516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Acknowledgement, Resolution, Pursuance, A1 Part 1&amp;gt; Acknowledgement 7:39. A2 Part 2&amp;gt; Resolution 7:15. B1 Part 3&amp;gt; Pursuance / Part 4&amp;gt;
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
John Coltrane - A Love Supreme (0011105015516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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