Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка
Unchained, или American II: Unchained — 82-й студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. В отличие от первого альбома, где Джонни исполняет все песни в одиночестве, на Unchained ему аккомпанирует рок-группа Tom Petty and the Heartbreakers в составе Тома Петти, Майка Кэмпбелла, Хоуи Эпштейна, Бенмонта Тенча и Стива Ферроне, а также в качестве гостей на альбоме появились Линдси Бакингем и Мик Флитвуд из группы Fleetwood Mac, басист Red Hot Chili Peppers Фли и барабанщик Кёрт Бискера, в результате чего альбом звучит скорее в жанре кантри-рока, нежели акустического кантри-фолкa, как его предшественник American Recordings. Кроме того, Unchained больше ориентирован на каверы, нежели на собственный материал Кэша, что также отличает его от первого альбом серии. Помимо прочих здесь представлены песни группы Soundgarden («Rusty Cage»), Бека Хэнсена («Rowboat») и Тома Петти («Southern Accents»), наиболее популярные на данном альбоме.
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