Top.Mail.Ru
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 4
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 5
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 6
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American II: Unchained
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 4
  • Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 5
  • Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 6
  • Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753461433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American II: Unchained
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rowboat, Sea Of Heartbreak, Rusty Cage, The One Rose (That' Left In My Heart), Country Boy, Memories Are Made Of This, Spiritual, The Kneeling Drunkard's Plea, Southern Accents, Mean Eyed Cat, Meet Me In Heaven, I Never Picked Cotton, Unchained, I've Been Everywhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка

Unchained, или American II: Unchained — 82-й студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. В отличие от первого альбома, где Джонни исполняет все песни в одиночестве, на Unchained ему аккомпанирует рок-группа Tom Petty and the Heartbreakers в составе Тома Петти, Майка Кэмпбелла, Хоуи Эпштейна, Бенмонта Тенча и Стива Ферроне, а также в качестве гостей на альбоме появились Линдси Бакингем и Мик Флитвуд из группы Fleetwood Mac, басист Red Hot Chili Peppers Фли и барабанщик Кёрт Бискера, в результате чего альбом звучит скорее в жанре кантри-рока, нежели акустического кантри-фолкa, как его предшественник American Recordings. Кроме того, Unchained больше ориентирован на каверы, нежели на собственный материал Кэша, что также отличает его от первого альбом серии. Помимо прочих здесь представлены песни группы Soundgarden («Rusty Cage»), Бека Хэнсена («Rowboat») и Тома Петти («Southern Accents»), наиболее популярные на данном альбоме.

Отзывы о товаре Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753461433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American II: Unchained
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rowboat, Sea Of Heartbreak, Rusty Cage, The One Rose (That' Left In My Heart), Country Boy, Memories Are Made Of This, Spiritual, The Kneeling Drunkard's Plea, Southern Accents, Mean Eyed Cat, Meet Me In Heaven, I Never Picked Cotton, Unchained, I've Been Everywhere
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Unchained, или American II: Unchained — 82-й студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. В отличие от первого альбома, где Джонни исполняет все песни в одиночестве, на Unchained ему аккомпанирует рок-группа Tom Petty and the Heartbreakers в составе Тома Петти, Майка Кэмпбелла, Хоуи Эпштейна, Бенмонта Тенча и Стива Ферроне, а также в качестве гостей на альбоме появились Линдси Бакингем и Мик Флитвуд из группы Fleetwood Mac, басист Red Hot Chili Peppers Фли и барабанщик Кёрт Бискера, в результате чего альбом звучит скорее в жанре кантри-рока, нежели акустического кантри-фолкa, как его предшественник American Recordings. Кроме того, Unchained больше ориентирован на каверы, нежели на собственный материал Кэша, что также отличает его от первого альбом серии. Помимо прочих здесь представлены песни группы Soundgarden («Rusty Cage»), Бека Хэнсена («Rowboat») и Тома Петти («Southern Accents»), наиболее популярные на данном альбоме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Cash - American II: Unchained (0600753461433) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...