BTS - Love Yourself: Her (8809848753206) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Love Yourself: Her
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626301
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Love Yourself: Her
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара BTS - Love Yourself: Her (8809848753206) виниловая пластинка
Пятый мини-альбом южнокорейского бойбенда BTS. Он был выпущен 18 сентября 2017 года лейблом Big Hit Entertainment, состоит из четырёх различных версий («L», «O», «V» и «E») с главным синглом «DNA». Также только на физических копиях были доступны два скрытых трека — «Skit: ???? ??? (Skit: Hesitation and Fear)» и «?? (Sea)».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.01.2023
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Love Yourself: Her
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Пятый мини-альбом южнокорейского бойбенда BTS. Он был выпущен 18 сентября 2017 года лейблом Big Hit Entertainment, состоит из четырёх различных версий («L», «O», «V» и «E») с главным синглом «DNA». Также только на физических копиях были доступны два скрытых трека — «Skit: ???? ??? (Skit: Hesitation and Fear)» и «?? (Sea)».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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BTS - Love Yourself: Her (8809848753206) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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