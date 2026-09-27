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Blondie, Pollinator (4050538263411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blondie, Pollinator (4050538263411) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 1
Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 2
Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 3
Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 4
Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 5
Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 1
  • Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 2
  • Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 3
  • Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 4
  • Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 5
  • Виниловая пластинка Blondie, Pollinator (4050538263411) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626278
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blondie, Pollinator (4050538263411) виниловая пластинка

Одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Blondie, вышедший в 2017 году. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.

Отзывы о товаре Blondie, Pollinator (4050538263411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Blondie, вышедший в 2017 году. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.
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Отзывы


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