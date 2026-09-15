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Amon Amarth, The Avenger (coloured) (0039841426298) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amon Amarth, The Avenger (coloured) (0039841426298) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Amon Amarth, The Avenger (coloured) (0039841426298)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amon Amarth, The Avenger (coloured) (0039841426298) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth, The Avenger (coloured) (0039841426298) виниловая пластинка

Второй студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы Amon Amarth, выпущенный лейблами Metal Blade Records и Sony Music 2 сентября 1999 года. Это был первый альбом Amon Amarth с гитаристом Йоханом Седербергом и барабанщиком Фредриком Андерссоном, завершающий состав, который оставался до 2015 года после ухода Андерссона из группы. Он также был выпущен в виде версии в формате digipak, содержащей бонус-трек Thor Arise, перезапись заглавного трека с их первого демо, Thor Arise. Альбом также был выпущен в виде LP-версии. Позже лейбл Metal Blade Records переиздал альбом в 2005 году на Picture LP тиражом 500 экземпляров, пересчитанных вручную.

Отзывы о товаре Amon Amarth, The Avenger (coloured) (0039841426298) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Второй студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы Amon Amarth, выпущенный лейблами Metal Blade Records и Sony Music 2 сентября 1999 года. Это был первый альбом Amon Amarth с гитаристом Йоханом Седербергом и барабанщиком Фредриком Андерссоном, завершающий состав, который оставался до 2015 года после ухода Андерссона из группы. Он также был выпущен в виде версии в формате digipak, содержащей бонус-трек Thor Arise, перезапись заглавного трека с их первого демо, Thor Arise. Альбом также был выпущен в виде LP-версии. Позже лейбл Metal Blade Records переиздал альбом в 2005 году на Picture LP тиражом 500 экземпляров, пересчитанных вручную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Amarth, The Avenger (coloured) (0039841426298) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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