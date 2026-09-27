Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS)
Корпус ExeGate - это стильное и компактное решение для создания современного компьютера на базе mini-ITX материнских плат. Выполненный в элегантном черном цвете, он идеально подойдет для использования в ограниченном пространстве благодаря своему типоразмеру Slim-Desktop. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 70 мм и видеокарт длиной до 225 мм, что позволяет собрать достаточно мощную систему в компактном формате. Он оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых устройств, обеспечивая гибкость в размещении накопителей. Одно из ключевых преимуществ корпуса ExeGate - это наличие предустановленного блока питания мощностью 400 Вт, расположенного в нижней части корпуса для улучшенной циркуляции воздуха и охлаждения системы. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает надежность конструкции и долговечность использования. Несмотря на свои компактные размеры, корпус предлагает один слот расширения для дополнительных возможностей конфигурации вашей системы. ExeGate идеально подойдет для тех, кто ищет компактное, но функциональное решение для организации рабочего места или домашней системы без излишних наворотов вроде подсветки или встроенного кард-ридера.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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