Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate MiniITX MI-209 Black (EX268701RUS)
Корпус ExeGate представляет собой элегантное и функциональное решение для создания компактной и производительной системы. Выполненный в форм-факторе Slim-Desktop, он отлично подходит для использования в условиях ограниченного пространства, сочетая в себе стильный дизайн и практичность. Корпус выполнен из высококачественной стали и доступен в двух классических цветах: серебристом и черном, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Будучи оснащенным мощным блоком питания на 450 Вт, ExeGate обеспечивает надежное энергоснабжение всех компонентов вашей системы. Среди ключевых характеристик корпуса стоит выделить его малый вес в 3,2 кг, что делает его удобным для переноски и установки. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает установку материнских плат форматов mini-ITX и mini-DTX, предоставляя при этом 4 слота расширения для установки дополнительных компонентов. ExeGate предусматривает максимум функциональности: в распоряжении пользователя находится один внутренний отсек для накопителей формата 3,5 дюйма и один отсек для устройств формата 5,25 дюйма, что позволяет гибко настроить систему под свои нужды. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая корпусом, составляет 65 мм, а видеокарты — до 210 мм в длину. Блок питания удобно располагается в верхней части корпуса, что способствует улучшению теплообмена и оптимизации внутреннего пространства. ExeGate - это идеальный выбор для пользователей, ищущих компактное, но мощное решение для сборки персонального компьютера.
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