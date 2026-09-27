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Термопаста Gembird FreOn SPECIAL GF-11-3 3гр шприц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Gembird FreOn SPECIAL GF-11-3 3гр шприц

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Термопаста Gembird FreOn SPECIAL GF-11-3 3гр шприц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
260 руб.  500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625714
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
19х10х3
Вес, г.
40

Описание товара Термопаста Gembird FreOn SPECIAL GF-11-3 3гр шприц

Термопаста Gembird FreOn Special GF-11 из углеродных и металлооксидных соединений быстро отводит тепло от чипа к радиатору В комплекте шпатель для равномерного и аккуратного нанесения термопасты Теплопроводность: > 2.5 Вт/м-К Тепловое сопротивление: < 0.126 м? - °С/Вт Рабочая температура: -30 - 300 °С Цвет: белый

Отзывы о товаре Термопаста Gembird FreOn SPECIAL GF-11-3 3гр шприц




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Термопаста
Описание
Термопаста Gembird FreOn Special GF-11 из углеродных и металлооксидных соединений быстро отводит тепло от чипа к радиатору В комплекте шпатель для равномерного и аккуратного нанесения термопасты Теплопроводность: > 2.5 Вт/м-К Тепловое сопротивление: < 0.126 м? - °С/Вт Рабочая температура: -30 - 300 °С Цвет: белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Gembird FreOn SPECIAL GF-11-3 3гр шприц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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