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Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр)

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Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр) - фото 1
Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр) - фото 1
  • Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
330 руб.  370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625707
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Характеристики

Бренд
КПТ
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр)

Используйте термопасту «КПТ-8», чтобы улучшить теплообмен между деталями компьютера и обеспечить отвод тепла, а также в качестве электрической изоляции. Нанесите средство на очищенную от пыли и обезжиренную поверхность тонким и равномерным слоем, установите детали и удалите излишки вещества. Важно помнить, что принцип действия термопасты заключается в следующем: она заполняет микронеровности, вытесняет воздух, обладающий плохой теплопроводностью, и тем самым увеличивает площадь теплоотдачи. Если нанести её толстым слоем, то эффект будет обратный.

Отзывы о товаре Термопаста КПТ-8 3г шприц (КПТ-8 3 гр)




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Характеристики
Бренд
КПТ
Тип товара
Термопаста
Описание
Используйте термопасту «КПТ-8», чтобы улучшить теплообмен между деталями компьютера и обеспечить отвод тепла, а также в качестве электрической изоляции. Нанесите средство на очищенную от пыли и обезжиренную поверхность тонким и равномерным слоем, установите детали и удалите излишки вещества. Важно помнить, что принцип действия термопасты заключается в следующем: она заполняет микронеровности, вытесняет воздух, обладающий плохой теплопроводностью, и тем самым увеличивает площадь теплоотдачи. Если нанести её толстым слоем, то эффект будет обратный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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