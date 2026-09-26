This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка
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Описание товара This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка
"Blood" - третий и заключительный студийный альбом группы This Mortal Coil, выпущенный в 1991 году. Расширенное ремастированное переиздание на двойном черном 180-ти граммовом виниле с переосмысленной обложкой и отдельными глянцевыми вкладками. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Это издание посвящается Доминику Эпплтону и Луизе Рутковски. This Mortal Coil была своего рода "супергруппой" лейбла 4AD, которая записала три альбома и несколько других треков в период с 1983 по 1991 год. Единственными официальными участниками проекта были глава лейбла 4AD Иво Уоттс-Рассел и известный продюсер Джон Фрайер. Для проекта привлекались многие вокалисты и музыканты из групп 4AD (и не только из 4AD), такие как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Dif Juz, Colourbox, The Wolfgang Press, Cindytalk, Breathless и др. Хотя проект был свернут после выхода альбома 1991 года "Blood", концепция была пересмотрена Иво в 1998 году с аналогичным коллективом под названием The Hope Blister. Название "Эта смертная спираль" взято из "Эскиза мертвого попугая" Летающего цирка Монти Пайтона, который, в свою очередь, является цитатой из "Гамлета" Уильяма Шекспира (".какие мечты могут сбыться, когда мы сбросим эту смертную спираль.").
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