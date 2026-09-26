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This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка

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This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 1
This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 2
This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 3
This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 4
This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 5
This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 6
This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 7
This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
This Mortal Coil
Альбом (сингл)
BLOOD
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 1
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 2
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 3
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 4
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 5
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 6
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 7
  • This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624914
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637300611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
This Mortal Coil
Альбом (сингл)
BLOOD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Lacemaker, Mr. Somewhere, Andialu, With Tomorrow, Loose Joints, You And Your Sister, Nature's Way, I Come And Stand At Every Door, Bitter, Baby Ray Baby, Several Times, The Lacemaker II, Late Night, Ruddy And Wretched, Help Me Lift You Up, Carolyn's Song, D.D. And E., 'Til I Gain Control Again, Dreams Are Like Water, I Am The Cosmos, (Nothing But) Blood
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара This Mortal Coil - Blood (0652637300611) виниловая пластинка

"Blood" - третий и заключительный студийный альбом группы This Mortal Coil, выпущенный в 1991 году. Расширенное ремастированное переиздание на двойном черном 180-ти граммовом виниле с переосмысленной обложкой и отдельными глянцевыми вкладками. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Это издание посвящается Доминику Эпплтону и Луизе Рутковски. This Mortal Coil была своего рода "супергруппой" лейбла 4AD, которая записала три альбома и несколько других треков в период с 1983 по 1991 год. Единственными официальными участниками проекта были глава лейбла 4AD Иво Уоттс-Рассел и известный продюсер Джон Фрайер. Для проекта привлекались многие вокалисты и музыканты из групп 4AD (и не только из 4AD), такие как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Dif Juz, Colourbox, The Wolfgang Press, Cindytalk, Breathless и др. Хотя проект был свернут после выхода альбома 1991 года "Blood", концепция была пересмотрена Иво в 1998 году с аналогичным коллективом под названием The Hope Blister. Название "Эта смертная спираль" взято из "Эскиза мертвого попугая" Летающего цирка Монти Пайтона, который, в свою очередь, является цитатой из "Гамлета" Уильяма Шекспира (".какие мечты могут сбыться, когда мы сбросим эту смертную спираль.").

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637300611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
This Mortal Coil
Альбом (сингл)
BLOOD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Lacemaker, Mr. Somewhere, Andialu, With Tomorrow, Loose Joints, You And Your Sister, Nature's Way, I Come And Stand At Every Door, Bitter, Baby Ray Baby, Several Times, The Lacemaker II, Late Night, Ruddy And Wretched, Help Me Lift You Up, Carolyn's Song, D.D. And E., 'Til I Gain Control Again, Dreams Are Like Water, I Am The Cosmos, (Nothing But) Blood
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Blood" - третий и заключительный студийный альбом группы This Mortal Coil, выпущенный в 1991 году. Расширенное ремастированное переиздание на двойном черном 180-ти граммовом виниле с переосмысленной обложкой и отдельными глянцевыми вкладками. Мастеринг с оригинальных мастер-лент. Это издание посвящается Доминику Эпплтону и Луизе Рутковски. This Mortal Coil была своего рода "супергруппой" лейбла 4AD, которая записала три альбома и несколько других треков в период с 1983 по 1991 год. Единственными официальными участниками проекта были глава лейбла 4AD Иво Уоттс-Рассел и известный продюсер Джон Фрайер. Для проекта привлекались многие вокалисты и музыканты из групп 4AD (и не только из 4AD), такие как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Dif Juz, Colourbox, The Wolfgang Press, Cindytalk, Breathless и др. Хотя проект был свернут после выхода альбома 1991 года "Blood", концепция была пересмотрена Иво в 1998 году с аналогичным коллективом под названием The Hope Blister. Название "Эта смертная спираль" взято из "Эскиза мертвого попугая" Летающего цирка Монти Пайтона, который, в свою очередь, является цитатой из "Гамлета" Уильяма Шекспира (".какие мечты могут сбыться, когда мы сбросим эту смертную спираль.").
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