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Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка

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Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Curtis Stigers
Альбом (сингл)
This Life
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624887
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Emarcy Records
Barcode
[0602435784007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Curtis Stigers
Альбом (сингл)
This Life
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка

This Life - студийный альбом 2022 года музыканта Кертиса Стайджерса. Релиз представлен на двойном черном виниле. Кертис Стайджерс - американский джаз-вокалист, саксофонист, гитарист и автор песен. Кертис начал свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте. Певец прославился композициями: I Wonder Why, которая заняла пятое место в британском хит-параде синглов и девятое место в хит-параде Billboard Hot 100, а также Youre All That Matters To Me, занявшей шестое место в британском чарте в 2006 году. Кертис также вел шоу с названием Just The Two Of Us на телевидении BBC.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Emarcy Records
Barcode
[0602435784007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Curtis Stigers
Альбом (сингл)
This Life
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
This Life - студийный альбом 2022 года музыканта Кертиса Стайджерса. Релиз представлен на двойном черном виниле. Кертис Стайджерс - американский джаз-вокалист, саксофонист, гитарист и автор песен. Кертис начал свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте. Певец прославился композициями: I Wonder Why, которая заняла пятое место в британском хит-параде синглов и девятое место в хит-параде Billboard Hot 100, а также Youre All That Matters To Me, занявшей шестое место в британском чарте в 2006 году. Кертис также вел шоу с названием Just The Two Of Us на телевидении BBC.


Теги товара: Джаз
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