Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Curtis Stigers
Альбом (сингл)
This Life
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624887
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Emarcy Records
Barcode
[0602435784007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Curtis Stigers
Альбом (сингл)
This Life
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка
This Life - студийный альбом 2022 года музыканта Кертиса Стайджерса. Релиз представлен на двойном черном виниле. Кертис Стайджерс - американский джаз-вокалист, саксофонист, гитарист и автор песен. Кертис начал свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте. Певец прославился композициями: I Wonder Why, которая заняла пятое место в британском хит-параде синглов и девятое место в хит-параде Billboard Hot 100, а также Youre All That Matters To Me, занявшей шестое место в британском чарте в 2006 году. Кертис также вел шоу с названием Just The Two Of Us на телевидении BBC.
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Теги товара: Джаз
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Emarcy Records
Barcode
[0602435784007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.02.2022
Исполнитель
Curtis Stigers
Альбом (сингл)
This Life
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
This Life - студийный альбом 2022 года музыканта Кертиса Стайджерса. Релиз представлен на двойном черном виниле. Кертис Стайджерс - американский джаз-вокалист, саксофонист, гитарист и автор песен. Кертис начал свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте. Певец прославился композициями: I Wonder Why, которая заняла пятое место в британском хит-параде синглов и девятое место в хит-параде Billboard Hot 100, а также Youre All That Matters To Me, занявшей шестое место в британском чарте в 2006 году. Кертис также вел шоу с названием Just The Two Of Us на телевидении BBC.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Curtis Stigers - This Life (0602435784007) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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