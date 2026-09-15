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King Crimson - Red (0633367910714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - Red (0633367910714) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка King Crimson, Red (0633367910714) - фото 1
Виниловая пластинка King Crimson, Red (0633367910714) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка King Crimson, Red (0633367910714) - фото 1
  • Виниловая пластинка King Crimson, Red (0633367910714) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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King Crimson - Red (0633367910714) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара King Crimson - Red (0633367910714) виниловая пластинка

Red - седьмая студийная работа King Crimson, изданная в 1974 году. Это последняя пластинка коллектива, записанная в 1970-е годы. На момент записи альбома Дэвид Кросс уже не был членом группы, однако принимал участие в работе над пластинкой в качестве приглашенного музыканта. Кроме того, в записи приняли участие бывшие члены King Crimson, Мел Коллинз и Иэн Макдональд. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.

Отзывы о товаре King Crimson - Red (0633367910714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Red - седьмая студийная работа King Crimson, изданная в 1974 году. Это последняя пластинка коллектива, записанная в 1970-е годы. На момент записи альбома Дэвид Кросс уже не был членом группы, однако принимал участие в работе над пластинкой в качестве приглашенного музыканта. Кроме того, в записи приняли участие бывшие члены King Crimson, Мел Коллинз и Иэн Макдональд. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Red (0633367910714) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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